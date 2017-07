Tancos/Armas

PSD e CDS-PP acusaram hoje o ministro da Defesa de promover a desvalorização do furto de material de guerra em Tancos, com os democratas-cristãos a insistirem na demissão do governante e do chefe do Exército.

"Reafirmamos, este ministro está a mais no Governo, provou-o claramente nesta intervenção que teve e ficámos com a noção de que o general CEME [Chefe do Estado-Maior do Exército] também não tem condições neste momento para exercer as funções em que está", disse o deputado João Rebelo, em declarações aos jornalistas no final da audição parlamentar ao ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

Na audição, Azeredo Lopes já tinha rejeitado demitir-se e afirmou: "ai de nós se começamos a fechar o conceito de responsabilidade política no conceito de decapitação, reduzindo-o á expressão de quem renuncia ao cargo porque entende que não tem condições".