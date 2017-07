Actualidade

O Sporting empatou hoje a um golo com o Belenenses, no primeiro encontro da pré-temporada da equipa de futebol dos 'leões', que se disputou no Estádio Algarve.

Os 'azuis' colocaram-se em vantagem aos 29 minutos, por André Sousa, mas o colombiano Leonardo Ruiz empatou aos 62, poucos instantes depois de ter entrado em campo.

O próximo teste do Sporting está marcado para 12 de julho, já no estágio na Suíça, frente aos turcos do Fenerbahçe, enquanto o Belenenses joga com o Sporting de Braga no mesmo dia.