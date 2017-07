Actualidade

Um homem foi condenado a quatro meses de prisão por distúrbios na tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a 20 de janeiro.

Dane Powell, de 31 anos e oriundo do estado da Flórida, tornou-se assim no primeiro condenado pelos distúrbios do "Dia da Inauguração", quando foram detidas 234 pessoas, a maioria com processos abertos, de acordo com o Departamento de Justiça, citado pela agência espanhola Efe.

Powel tinha-se declarado culpado em abril pelos crimes de distúrbios e de agressão à autoridade.