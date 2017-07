Actualidade

O conceito "Não existe alternativa" está na base da peça "Rumor e alvoradas", uma criação conjunta que os belgas Raoul Collectif, apresentam hoje, às 22:00, em Almada, no âmbito do 34.º festival de teatro.

No palco grande da Escola D. António da Costa, o grupo belga apresentará um espetáculo no qual recriam a última transmissão de um original programa de rádio, com cinco jornalistas "da velha guarda" (dos que fumam em estúdio e recebem telex), a animarem uma transmissão dedicada a debater a "Tina".

"Tina" é o acrónimo da expressão inglesa "There is no alternative", atribuída a Margaret Tatcher quando esta foi primeira-ministra do Reino Unido (1979/1990), e com a qual a líder do Partido Conservador argumentava não haver alternativa ao capitalismo, às leis do mercado e ao neoliberalismo, justificando também assim a sua política.