As obras de requalificação do edifício Museu-Fotografia Vicentes, no Funchal, que tem um espólio único na Madeira e no país, já começaram e o espaço deverá reabrir ao público completamente recuperado e modernizado até o final do próximo ano.

"Pretende-se abrir o museu até final do próximo ano. Significa isto que, de 2018 para 2019, teremos novamente o museu reaberto", disse o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira à agência Lusa.

O projeto de requalificação vai custar 920 mil euros, de acordo com a entidade responsável, a Titularidade e Gestão do Património Público Regional (PATRIRAM).