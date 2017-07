Actualidade

O regime de dedução por lucros retidos e reinvestidos vai ser alargado para o ano, no âmbito do programa Capitalizar, com o objetivo de incentivar a capitalização das Pequenas e Médias Empresas (PME) com meios próprios.

Esta é uma das 84 medidas do programa Capitalizar, lançado há um ano pelo Governo, pela qual o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, tem vindo a fazer sessões de esclarecimentos em nove zonas do país.

Na segunda-feira, o ministro da Economia, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e a Estrutura de Missão de Capitalização das Empresas (EMCE), realiza mais uma ronda de esclarecimentos sobre estes instrumentos em Lisboa, no Centro de Congressos, em parceria com a AIP.