O Wolverhampton, clube do segundo escalão inglês, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, anunciou hoje a contratação do futebolista português Ruben Neves, do FC Porto.

Segundo os 'Wolves', Ruben Neves, de 20 anos, assinou um contrato por cinco anos épocas e chega a Wolverhampton acompanhado do francês Willy Boly, emprestado por uma época pelos 'dragões'.

Embora não divulgue a verba envolvida no negócio, o Wolverhampton diz apenas que se trata de um recorde na história do clube, onde também jogam os portugueses Roderick, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro.