Actualidade

A GNR deteve 46 pessoas, a maioria por condução sob o efeito do álcool, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, período durante o qual registaram 711 infrações de trânsito e 112 acidentes.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) indica que nestas 12 horas deteve, a nível nacional e na sua área de intervenção, 24 condutores com excesso de álcool, seis por condução sem carta, duas pessoas por tráfico de droga e duas por detenção de arma proibida.

Ao nível do trânsito, a GNR registou 711 infrações, 304 das quais por excesso de velocidade, 60 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 50 por falta de inspeção obrigatória e 34 por irregularidades relacionadas com tacógrafos.