Autárquicas

(CORREÇÃO) Lisboa, 08 jul (Lusa) - A candidata do CDS-PP à Câmara de Lisboa Assunção Cristas apresenta na quinta-feira as "linhas de força da campanha" e "a arquitetura do programa eleitoral", que dá prioridade à mobilidade e a uma "agenda social".

"Serão dadas as linhas de força da campanha e a arquitetura do programa eleitoral no jantar de lançamento da candidatura, na quinta-feira. Nas prioridades, que resultam das queixas e soluções que os lisboetas exigem, destacam-se a mobilidade e as políticas sociais, uma agenda social", disse à Lusa o porta-voz da candidatura 'Pela Nossa Lisboa' (CDS-PP/MPT/PPM) e vereador em Lisboa, João Gonçalves Pereira.

Na prioridade dada à mobilidade, Assunção Cristas inclui a circulação automóvel, os transportes coletivos e o estacionamento, explicou o porta-voz. (Corrigiu o nome do porta-voz da candidatura e vereador em Lisboa para João Gonçalves Pereira)