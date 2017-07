Actualidade

O número de detidos nos violentos distúrbios ocorridos em Hamburgo, durante a cimeira do G20, subiu para 143, informaram hoje as autoridades da cidade alemã, que alertaram para o risco de novos confrontos no último dia da cimeira.

"Os manifestantes violentos permanecem na cidade", disse o responsável do Interior de Hamburgo, Andy Grote, apelando para os organizadores das diversas marchas previstas para hoje se "demarcarem" dos elementos radicais e a comunicarem às forças de segurança a presença destes elementos nas suas iniciativas, caso os detetem.

A agência de notícias espanhola EFE refere que o último balanço da polícia aponta para 143 detenções, desde quinta-feira, mais de 122 detenções temporárias, principalmente durante os confrontos nos distritos de St Pauli e Altona.