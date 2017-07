Actualidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) informou ter realizado, nos últimos dias, "diligências de busca e apreensão em cinco instalações de quatro empresas" seguradoras, na Grande Lisboa, segundo um comunicado publicado hoje no seu 'site'.

Depois de o semanário Expresso ter noticiado hoje que a "concorrência suspeita de que há seguradoras a concertar preços", a AdC confirmou buscas e apreensões, no "âmbito de uma investigação por práticas anticoncorrenciais, ao abrigo dos poderes sancionatórios que lhe são conferidos pela Lei da Concorrência".

"As buscas foram motivadas pela verificação de indícios de cartel no setor segurador", lê-se no comunicado.