Actualidade

Os violoncelistas Jonas Palm e Nadja Reich conquistaram o primeiro-lugar ex aequo da quinta edição do Prémio Internacional Suggia/Casa da Música, no Porto, instituído em 2009, em homenagem à violoncelista portuguesa Guilhermina Suggia, anunciou hoje a instituição.

A final do prémio bienal, que visa apoiar músicos em início de carreira, realizou-se na noite de sexta-feira, num concerto com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, dirigida pelo maestro Pedro Neves.

O violoncelista alemão Jonas Palm nasceu em 1993, estudou com o violoncelista francês Jean Guihen Queyras, que foi colaborador do compositor Pierre Boulez, e com Conradin Brotbek, da Universidade de Estugarda, antigo aluno de Pierre Fournier, Janos Starker e Jacqueline Du Pré, vencedora do Prémio Suggia, da Royal Academy of Music.