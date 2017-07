Tour

O francês Lilian Calmejane (Direct Energie) venceu hoje a oitava etapa da 104.ª Volta a França em bicicleta, na chegada a Station des Rousses, com Chris Froome (Sky) a conservar a liderança da geral individual.

O francês, de 24 anos, cortou a meta em primeiro ao fim de 04:30.29 horas, depois de se ter isolado dos restantes fugitivos na última subida da tirada do dia, de 187,5 quilómetros, com o holandês Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo) a chegar em segundo, a 37 segundos de Calmejane, com o francês Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) em terceiro, a 50 segundos.

No domingo, Froome continuará com a camisola amarela vestida numa etapa que liga Nantua a Chambéry, em 181,5 quilómetros, com uma 'trilogia' de subidas que poderá causar alterações nos primeiros lugares da geral.