Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a realização a 12 de dezembro de uma cimeira sobre o clima e espera "convencer" o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, a mudar de opinião.

O Chefe de Estado francês fez estas declarações hoje em Hamburgo, no norte da Alemanha, onde decorreu a Cimeira das 20 maiores economias mundiais (G20), afirmando que a 12 de dezembro realiza-se uma nova cimeira sobre a luta contra o aquecimento global, dois anos após o Acordo de Paris sobre a matéria, alcançado no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015, realizada na capital gaulesa.

"A 12 de dezembro próximo, dois anos após a entrada em vigor do acordo de Paris, reunirei uma nova cimeira para encetar novas ações pelo clima, nomeadamente sobre o plano financeiro", disse Emmanuel Macron na conferência de imprensa após o encerramento da Cimeira do G20.