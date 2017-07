Actualidade

O Ministério da Administração Interna (MAI) esclareceu hoje que o anterior Governo "destinou apenas" 57 milhões de euros do Portugal 2020 (2014-2020) para a Proteção Civil, uma redução de 70% face aos 200 milhões entre 2007-2013.

Em entrevista publicada hoje no suplemento Dinheiro Vivo do Diário de Notícias, Miguel Poiares Maduro, antigo ministro do Desenvolvimento Regional, do governo liderado por Passos Coelho, indicou que, no âmbito dos incêndios de Pedrógão Grande, "já havia vários concursos através de fundos comunitários que estavam disponíveis" e que "foi opção do Governo não fazer o investimento", nomeadamente na aquisição de meios aéreos de combate aos fogos.

Em nota enviada à agência Lusa, o MAI refere que a Proteção Civil em Portugal passou a dispor de fundos comunitários no Quadro Estratégico de Referência Nacional (QREN 2007-2013) após uma negociação prévia "muito exigente" com a Comissão Europeia, liderada pelo então Ministro da Administração Interna, António Costa.