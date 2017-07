Actualidade

O chefe do Estado-Maior do Exército aceitou o pedido de passagem à reserva feito pelo tenente-general Antunes Calçada, e nomeou o seu vice, Rodrigues da Costa, para assumir o Comando de Pessoal, anunciou hoje o ramo.

Num curto comunicado hoje divulgado, o Exército confirmou que o tenente-general Antunes Calçada apresentou declaração de passagem à situação de reserva "a qual foi aceite pelo general chefe do Estado-Maior do Exército", Rovisco Duarte.

"A fim de assegurar a manutenção da cadeia de comando" foi nomeado o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Rodrigues da Costa, "para assumir o cargo de Comandante do Pessoal em acumulação", refere o comunicado.