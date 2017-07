Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, questionou hoje em Leiria se os interesses da NATO se terão sobreposto aos interesses nacionais, o que terá "fragilizado" as funções da Defesa.

"É preciso perguntar se não temos posto à frente dos interesses do país para a lógica da Defesa os interesses da NATO e com isso fragilizar as nossas funções essenciais. Estas são perguntas difíceis a que a direita não quer responder", afirmou Catarina Martins, à margem do Fórum da Floresta "Que políticas públicas?, que decorreu hoje na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Leiria.

Para o BE, "essas são as perguntas que é preciso fazer neste momento", sublinhou, preferindo não comentar o pedido de passagem à reserva do tenente-geral Antunes Calçada do Comando de Pessoal, já confirmada pelo Exército, e do anúncio de demissão do general Faria Meneses, comandante operacional das Forças Armadas, avançada pelo Expresso mas ainda não formalizada.