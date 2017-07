Euro sub-19

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 terminou hoje invicta a fase de grupos do Europeu da categoria, ao empatar a dois tentos com a Suécia, em Gori, na Geórgia, em encontro da terceira jornada do Grupo A.

A formação lusa esteva perder por 2-0, por culpa de golos de Viktor Gyökeres, aos 43 minutos, e Jesper Karlsson, aos 61, mas logrou restabelecer a igualdade, com tentos de Rafael Leão, aos 70, e João Filipe, aos 87, de grande penalidade.

Portugal já havia garantido um lugar nas meias-finais, de quarta-feira, sendo acompanhado da República Checa, que, no outro encontro do agrupamento, venceu a anfitriã Geórgia por 2-0.