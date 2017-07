Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de praia somou hoje o segundo triunfo na fase regular de apuramento para a Superfinal da Liga Europeia, ao vencer a Suíça por 7-6, após prolongamento, na Nazaré.

Depois da goleada por 10-5 face à França, a formação das 'quinas' sofreu para bater os helvéticos, que também tinham triunfado na ronda inaugural (4-0 à Itália).

Leo Martins forçou o prolongamento, com um golo a 20 segundos do final do tempo regulamentar (5-5), e, no tempo extra, Madjer e João Gonçalves deram o triunfo ao conjunto luso, já depois de Stankovic ter voltado a adiantar os suíços.