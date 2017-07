Actualidade

O FC Porto empatou hoje a dois golos com a Académica, da II Liga portuguesa de futebol, em encontro particular realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

A formação de Coimbra chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com tentos de Traquina e Ki, mas, na segunda parte, os brasileiros Soares e Galeno restabeleceram a igualdade.

Depois do jogo pela manhã, Sérgio Conceição orientou uma sessão vespertina, com 22 jogadores, com Hernâni ainda em regime de treino condicionado.