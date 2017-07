Venezuela

A procuradora-geral da Venezuela disse que não se pode usar os políticos privados de liberdade como "objeto de negociação" ou como "reféns", uma declaração feita horas após a medida de prisão domiciliária para o opositor ao regime Leopoldo López.

"Não se pode usar as pessoas privadas de liberdade como se fossem uns reféns que podem ser objeto de negociação, conforme fazem alguns grupos criminosos com as pessoas que sequestram", disse no sábado Luisa Ortega Díaz.

"Não se deve instrumentalizar um caso tão delicado e sensível para o país para tentar legitimar ou melhorar a sua imagem", acrescentou.