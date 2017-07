Actualidade

Os combatentes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) estão concentrados em algumas centenas de metros, na zona antiga de Mossul, onde oferecem resistência, informou hoje o comandante das Forças Antiterroristas iraquianas, Ali Awad.

Em declarações à agência noticiosa EFE, o comandante militar precisou que os radicais estão na zona de Al Midan, o seu último reduto na localidade do norte do Iraque, o principal bastião do EI.

Awad informou que os combates estão a ser muito violentos e que na zona permanecem centenas de famílias.