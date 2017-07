Estado da Nação

Pedrógão Grande e Tancos vão contaminar, segundo politólogos, o debate do Estado da Nação e podem desgastar o Governo, que estava a superar as expectativas, com uma oposição em dificuldades e um Presidente da República como elemento decisivo.

Para os politólogos António Costa Pinto (Instituto de Ciências Sociais) e André Azevedo Alves (Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica), ouvidos pela agência Lusa, há um antes e um depois do incêndio de Pedrógão Grande que vitimou 64 pessoas e do roubo de material de guerra da base militar de Tancos (Santarém).

Apesar de ser ainda cedo para determinar os efeitos que estes dois acontecimentos terão, a longo prazo, no Governo, os politólogos acreditam que vão contaminar o debate do Estado da Nação, marcado para quarta-feira à tarde na Assembleia da República.