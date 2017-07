Actualidade

A fabricante de equipamentos de aquecimento a biomassa Solzaima, de Águeda, Aveiro, quer aumentar o peso das exportações dos atuais 30% para 70% e quase duplicar a faturação para 20 milhões de euros em cinco anos, segundo o presidente.

Em entrevista à agência Lusa, o presidente do Conselho de Administração da Solzaima - fundada em 1978 e desde 2016 detida em 71% pela sociedade de 'private equity' HCapital - afirmou que o objetivo a cinco anos é inverter a atual relação 30%/70% do mercado nacional/internacional, respetivamente, apostando sobretudo no crescimento das vendas em Espanha, França e Brasil e sem diminuir a faturação em Portugal.

Para responder a este crescimento, Nuno Sequeira diz estar previsto "para entre este ano e o próximo" um investimento de dois milhões de euros, "sobretudo em maquinaria", com vista ao aumento da capacidade de corte de chapa.