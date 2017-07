Actualidade

O peruano Carrillo e o argentino Sálvio regressaram hoje das férias e já cumpriram exames médicos no Benfica, tetracampeão nacional de futebol.

"Os internacionais foram mais tarde para o período de descanso devido a compromissos das respetivas seleções no final da época, mas regressaram, este domingo", escreveu o Benfica no seu site oficial.

Desta forma, o treinador dos 'encarnados', Rui Vitória, conta com mais dois jogadores para as atuais sessões bidiárias do Benfica, que têm marcado o regresso aos treinos do clube da Luz.