Actualidade

O presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, considerou hoje que a liderança do CDS/PP não sabe o que o país realmente precisa e lamenta que os centristas se demitam das suas responsabilidades.

"As afirmações da doutora Assunção Cristas revelam que a liderança do CDS não sabe o que é que o país precisa. Quem apenas propõe demissões como alternativa neste processo é porque não sabe o que é preciso empreender e fazer", sustentou.

A presidente do CDS-PP defendeu sábado à noite que a demissão de dois generais do Exército, na sequência do furto de armas em Tancos, demonstra que já é tempo de o primeiro-ministro "pôr ordem na casa".