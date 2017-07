Pedrógão Grande

Um dos feridos mais graves do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande no dia 17 de junho foi transferido do Porto para Espanha, disse à agência Lusa o presidente do município local.

Segundo Valdemar Alves, trata-se de um homem com cerca de 40 anos, residente em Lisboa, que naquele dia estava em casa de familiares e se voluntariou para combater as chamas, que o acabaram por ferir com bastante gravidade.

O autarca explicou ainda que a transferência para uma unidade de Valência se destina a uma recolha de pele para transplantação, área em que os espanhóis estão mais preparados.