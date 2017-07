Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, responsabilizou hoje o PS, PSD e CDS de, com as opções políticas de direita, terem desmantelado os serviços do Estado nos ministérios da Agricultura e da Administração Interna.

Para Jerónimo de Sousa foi "em função dessas opções [da política de direita] que se deu o desmantelamento das estruturas do Estado, seja no Ministério da Agricultura, seja no Ministério da Administração interna", afirmou, reafirmando ser nessas opções que terão que "ser encontradas as causas" para as "falhas" verificadas durante os incêndios de Pedrógão Grande e Góis.

"É ao serviço dessas opções que estão a promiscuidade, os interesses económicos e o poder político", afirmou o secretário-geral do PCP, criticando igualmente também o atual Governo de querer "legislar à pressa para responder ao clamor popular".