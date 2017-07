Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assumiu hoje o objetivo de conquistar o quinto título consecutivo de campeão nacional de futebol, o penta, e pediu para os benfiquistas se preocuparem apenas com o seu clube.

Numa intervenção à margem do almoço do encontro mundial das Casas do Benfica, no Estádio da Luz, o líder dos 'encarnados' deixou claro que, "em termos desportivos", o clube da Luz vai "continuar, nas modalidades e no futebol, com equipas bastante competitivas e com o mesmo sonho de ganhar".

"Vamos assumir que queremos conquistar o penta... não temos vergonha de o dizer", afirmou o presidente do Benfica, muito aplaudido pelos representantes das diversas casas.