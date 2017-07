Actualidade

Dezenas de reclusos incendiaram uma prisão de máxima segurança na capital da Guiana no domingo, destruindo quase todo o edifício, enquanto trocavam tiros com a polícia e soldados, matando pelo menos um agente, informaram as autoridades.

O ministro da Segurança Pública, Khemraj Ramjattan, disse no domingo à noite que as forças de segurança recuperaram o controlo da prisão, mas os bombeiros ainda estavam a combater o fogo.

O Presidente da Guiana, David Granger indicou que um agente morreu no hospital de Georgetown, onde estava a ser assistido devido a um ferimento causado por um tiro no peito.