Actualidade

O alerta de chuvas intensas e risco de deslizamentos de terras continua hoje ativo na ilha de Kyushu, no sul do Japão, onde as tempestades que atingiram a região na última semana já causaram 21 mortos e 20 desaparecidos.

A Agência Meteorológica do Japão (AMJ) previu também chuvas intensas nas prefeituras de Fukuoka e Oita, as mais afetadas nos últimos dias.

A AMJ, que previu uma acumulação de água de cerca de 100 milímetros nas próximas 24 horas, alertou para a possibilidade de novos deslizamentos de terras e aconselhou a população a manter-se longe de ravinas.