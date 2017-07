Actualidade

O Mapa de Arte Pública da cidade do Porto vai ser apresentado hoje, nas instalações da empresa Águas do Porto, numa cerimónia que também vai ficar marcada pela inauguração de uma obra do artista plástico Julião Sarmento.

A Câmara Municipal do Porto adiantou, no final da semana passada, que, do Mapa de Arte Pública, constam "219 esculturas e painéis de arte pública no Porto, sistematizando uma nova abordagem ao imenso acervo patrimonial da cidade".

Ainda segundo a autarquia, a cerimónia de apresentação vai contar com a presença do artista plástico Julião Sarmento, que inaugurará a sua obra "Self-portrait as a Fountain (Fat Chance Bruce Nauman)", a sua primeira "obra de arte pública no Porto", incluída no mapa apresentado e que ficará nos jardins da quinta onde está a sede da empresa municipal Águas do Porto.