Actualidade

As autoridades norte-coreanas ativaram um contingente para prevenir inundações, com a chegada das chuvas de monção de verão, para evitar danos como os registados no ano passado no nordeste do país, informaram hoje 'media' estatais.

"Estamos conscientes da importância de evitar que as inundações danifiquem os cultivos. Estamos a trabalhar para evitar possíveis inundações e danos provocados pelo vento", afirmou um representante do Ministério do Agricultura, num comunicado à rádio estatal norte-coreana, citado pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

As províncias de Ryanggang e Hamyong do Norte e Sul foram gravemente atingidas em agosto de 2016 pelas chuvas, que causaram pelo menos 140 mortos e 400 desaparecidos.