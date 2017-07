Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,10%, para os 5.159.04 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa em Lisboa encerrou a perder 0,29% para 5.153,96 pontos, com os CTT a liderarem as perdas e a NOS os ganhos, num dia em que as praças europeias encerraram sem tendência definida.

Entre as 19 cotadas que compõem o PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, 12 encerraram no vermelho, com os CTT a encabeçarem as perdas, ao descerem 2,02% para 5,435 euros, e seis fecharam no verde, com a NOS a liderar os ganhos, ao subir 1,37% para 5,323 euros.