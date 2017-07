Viagens/Galp

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos lamentou hoje a demissão do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade e realçou que esta saída poderá atrasar o processo de negociação do próximo Orçamento do Estado.

"Lamentamos esta situação. Poderá atrasar as coisas [negociação do Orçamento do Estado], tudo vai depender do entendimento do próximo secretário de Estado, que pode ser diferente e poderá obrigar ao recomeço e regresso à mesa das negociações", disse à agência Lusa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha.

Em declarações hoje à Lusa, Paulo Ralha destacou o trabalho de Rocha Andrade que junto dos trabalhadores, quer do ponto de vista fiscal, tendo "pegado em matérias difíceis como o combate à grande evasão fiscal".