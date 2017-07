Estado da Nação

O presidente do Fórum para a Competitividade, Pedro Ferraz da Costa, considera que sair de uma notação de 'lixo' "não chega" para Portugal, que deve ambicionar colocar-se "pelo menos ao lado de Espanha", cujo 'rating' está três níveis acima.

Em entrevista à Lusa a propósito do debate sobre o estado da Nação, que acontece esta quarta-feira na Assembleia da República, Ferraz da Costa refere que "Espanha tem um 'rating' três níveis superiores" ao de Portugal, lamentando que a classe política portuguesa apenas exija uma subida para o nível mais baixo de investimento.

"Aqui ouvimos dizer que temos de sair do 'lixo'. Sair do 'lixo' não chega, não temos que subir um nível, temos que nos pôr pelo menos ao lado da Espanha para podermos competir com eles na atração e na localização da atividade económica em Portugal. Tem de haver muito mais ambição", defendeu o empresário.