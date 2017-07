Estado da Nação

O presidente do Fórum para a Competitividade, Pedro Ferraz da Costa, considera que aquilo que o Governo tem feito "não é bem uma de devolução de rendimentos", é antes "criar benefícios para determinados grupos" a pensar nas eleições.

A propósito do debate sobre o estado da Nação, agendado para esta quarta-feira na Assembleia da República, Pedro Ferraz da Costa falou à Lusa sobre a atuação do Governo de António Costa, que acusou de ser eleitoralista (à semelhança dos anteriores) e de verdadeiramente não ter um plano para a economia portuguesa no longo prazo.

Questionado sobre se considera que o crescimento económico se deve à estratégia de devolução de rendimentos do executivo, o empresário defendeu que "isto não é bem uma estratégia de devolução de rendimentos, é uma estratégia de criar benefícios para determinados grupos que são a base eleitoral do Governo e dos partidos que o apoiam".