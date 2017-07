Actualidade

A Coreia do Sul adquiriu o submarino mais avançado até à data para responder à superioridade norte-coreana debaixo de água, informou hoje a agência de contratos de Defesa do país.

A marinha sul-coreana celebrou a entrega do submarino "Yu Gwan-sun", de 1.800 toneladas, nos estaleiros de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering na ilha de Geoje, perto de Busan, segundo um comunicado da Administração do Programa de Aquisição de Defesa (DAPA).

O submarino, batizado com o nome de uma líder independentista do início do século, é o sexto e o mais sofisticado na classe "Chang Bogo-II", estreada em 2008.