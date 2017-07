Viagens/Galp

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, desvalorizou hoje a demissão de três secretários de Estado, considerando que as "políticas a desenvolver são mais importantes do que as entradas e saídas de pessoas" do Governo.

"Mais do que a entrada ou saída de pessoas no Governo, para nós [CGTP], o que importa são as políticas que devem ser desenvolvidas. O que nós assistimos é que na área laboral nos últimos tempos tem havido uma estagnação e uma falta de capacidade, intervenção e vontade política do Governo em responder a um conjunto de reivindicações e propostas", disse à agência Lusa Arménio Carlos.

O secretário-geral da CGTP destacou a revogação da norma da caducidade para a contratação coletiva, uma maior celeridade da resolução do problema na precariedade na administração pública e o agendamento que ainda não foi feito desta discussão no setor privado pela via da concertação.