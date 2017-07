Actualidade

A proposta do Governo do novo modelo de apoio às artes vai ser apresentada a entidades do setor, pelo secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, entre terça e quarta-feira, em Lisboa, Faro, Coimbra e Porto.

De acordo com o sítio 'online' da Direção-geral das Artes (DGArtes), a apresentação começa na terça-feira, em Lisboa, entre as 09:30 e as 12:30, no Teatro Nacional D. Maria II, e prossegue em Faro, no Teatro das Figuras, entre as 16:30 e as 19:30.

Na quarta-feira, os encontros abertos aos agentes culturais decorrem em Coimbra, entre as 09:30 e as 12:30, no Convento São Francisco, e depois no Porto, entre as 16:30 e as 19:30, no Mosteiro São Bento da Vitória.