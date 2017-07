Actualidade

A sétima edição das Summer Night Series, organizada pelo Arte Institute, em Nova Iorque, nos meses de julho e agosto, programa este ano dança, cinema e o projeto "A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria".

As Summer Nights Series, que contam com o apoio da autarquia de Nova Iorque, são um evento ao ar livre que se realiza em parques de Manhattan, todos os verões, e que leva ao público desta cidade norte-americana cinema, música e dança de expressão portuguesa, com artistas portugueses e de países de língua oficial portuguesa.

A próxima iniciativa das Summer Nights tem lugar na terça-feira, 11 de julho, no Union Square Park, com uma noite dedicada à música portuguesa, em que será apresentado o projeto "A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria", da autoria de Tiago Pereira.