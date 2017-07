Actualidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade na sequência do despiste de um camião, ocorrido hoje de manhã em Nisa, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O acidente ocorreu cerca das 07:30 ao quilómetro 132 da Estrada Nacional (EN) 18, quando o veículo pesado de mercadorias se despistou, numa curva, e embateu contra uma barreira rochosa, no sentido Nisa-Vila Velha de Ródão, relatou a mesma fonte.

O condutor do camião, que transportava bagaço de azeitona, ficou encarcerado e acabou por morrer, enquanto um outro homem que seguia na viatura sofreu ferimentos graves e foi transportado para as urgências do hospital de Portalegre, indicou a fonte da GNR.