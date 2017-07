Actualidade

As exportações aumentaram 15,4% e as importações subiram 22,4% em maio face ao período homólogo, o que se traduziu num agravamento do défice da balança comercial para 1,438 mil milhões de euros.

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em abril as exportações tinham registado uma variação homóloga de 0,1% e as importações de 11,4%.

O défice da balança comercial de bens situou-se em 1,438 mil milhões de euros em maio de 2017, o que representa um aumento de 503 milhões de euros face ao mês homólogo de 2016.