Actualidade

A Polícia Nacional de Angola informou hoje ter apreendido 65 quilogramas de marfim na província do Cunene, no sul do país, que se encontravam na posse de dois cidadãos nacionais.

De acordo com a mesma informação, a apreensão foi realizada na comuna da Mupa, município do Cuvelai, e os dois angolanos, de 44 e 38 anos, estão detidos às ordens do Serviço de Investigação Criminal do Cunene.

Para combater o comércio ilegal e o próprio tráfico de marfim, o Ministério do Ambiente de Angola encerrou em junho de 2016, em Luanda, as 44 bancas de marfim do mercado de artesanato do Benfica, considerado um dos maiores espaços de venda do género em África, com mais de uma centena de vendedores.