Actualidade

O artista brasileiro Paulo Bruscky, pioneiro da arte conceptual, vídeo arte e arte sonora a partir dos anos 1960, no Brasil, vai ser homenageado em agosto, no Festival Fuso - Anual de Vídeo Arte Internacional de Lisboa 2017.

De acordo com a programação, esta 9.ª edição do festival vai decorrer de 22 a 27 de agosto para exibir obras em vídeo de criadores portugueses e das Américas, nos jardins e terraços de Lisboa, com entrada gratuita.

O festival Fuso, em cuja génese está o confronto entre obras históricas e a contemporaneidade na vídeo arte, está este ano integrado na programação da iniciativa Lisboa Capital Ibero-americana de Cultura, evento que vai ao passado e regressa ao presente para realizar um diálogo abrangente, cruzando a Europa e as Américas.