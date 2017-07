Actualidade

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garantiu hoje que mais de 80% dos esgotos produzidos em Portugal são devidamente tratados, embora "ainda haja muito trabalho a fazer" para chegar à meta dos 90% proposta pelo Governo.

"Já ultrapassámos os 80% de esgotos que são produzidos e devidamente tratados e queremos chegar aos 90%. Há, por isso, um grande trabalho ainda a fazer", sustentou.

Durante o lançamento da primeira pedra da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Castro Daire, João Pedro Matos Fernandes sublinhou que estão aprovadas 566 candidaturas ao POSEUR - Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, gerido pelo Ministério do Ambiente, no que diz respeito ao abastecimento de água, recolha e tratamento de efluentes.