Actualidade

O presidente executivo do Millennium bcp, Nuno Amado, confirmou hoje à agência Lusa que o banco Millennium da Polónia está a estudar a possibilidade de avançar com uma proposta para adquirir os ativos do Deutsche Bank naquele país.

"É uma análise que estão a fazer, que vai ter algum epílogo, mas as condições de análise e eventual proposta são, obviamente, condicionadas por um conjunto de critérios que, neste momento, estão a ser analisados", disse o banqueiro, em Coimbra, à margem da conferência 'Saúde Privada em Portugal', organizada pelo Millennium bcp.

Segundo Nuno Amado, "não há qualquer decisão, nem qualquer compromisso, a não ser analisar com mais dois outros bancos" que também estão a estudar a oportunidade.