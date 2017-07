Actualidade

Investigadores sul-coreanos descobriram imagens de várias mulheres que se pensa terem sido exploradas sexualmente pelo exército japonês durante a II Guerra Mundial, naquele que poderá ser o primeiro filme a documentar a existência das "escravas sexuais".

O filme, sem som, a preto e branco e de apenas 18 segundos, mostra sete mulheres de etnia coreana em frente a vários soldados norte-americanos e chineses que lutavam contra a ocupação japonesa.

Uma das mulheres fala com um soldado chinês, enquanto as restantes olham para a câmara ou para o chão com um ar assustado.