Wimbledon

A alemã Angelique Kerber, líder do 'ranking' mundial, primeira cabeça de serie e finalista vencida em 2016, foi hoje eliminada nos oitavos de final do Torneio de Wimbledon, ao perder com a espanhola Garbiñe Muguruza.

Muguruza, número 15 mundial e 14.ª cabeça de série, superou a germânica, que, assim, vai perder segunda-feira o primeiro posto da tabela mundial, em três 'sets', pelos parciais de 4-6, 6-4 e 6-4, num embate que durou duas horas e 20 minutos.

Nos quartos de final, a espanhola, finalista vencida e 2015, vai encontrar a russa Svetlana Kuznetsova, oitava da hierarquia e sétima cabeça de série, que superou a polaca Agnieszka Radwanska, 10.ª do mundo e nona pré-designada, por 6-2 e 6-4.