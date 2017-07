Actualidade

A exposição "Modos de olhar", com obras do artista Noronha da Costa, vai ser inaugurada na sexta-feira, no Centro Cultural de Cascais, onde ficará patente até 10 de setembro, anunciou hoje a organização.

De acordo com a Fundação D. Luís I, que tutela o espaço, a exposição é inaugurada às 21:30 de sexta-feira, e abre ao público no sábado, no Centro Cultural de Cascais.

Nascido em Lisboa, em 1942, Luís Noronha da Costa fez o curso de arquitetura na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, e expôs individualmente, pela primeira vez, em 1962, em Lisboa, Paris e Munique.